Wagner Moura chega à cerimônia de premiação do Globo de Ouro, no ‘esquenta’ do Oscar Protagonista de ‘O Agente Secreto’, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre ao prêmio de melhor ator

Wagner Moura e sua mulher, Sandra, chegam à premiação do Globo de Ouro Daniel Cole/Reuters - 11.01.2026

Concorrente à categoria de melhor ator pelo filme O Agente Secreto, o brasileiro Wagner Moura acaba de chegar à cerimônia de premiação do Globo de Ouro, que ocorre neste domingo (11), em Beverly Hills, Los Angeles (EUA). Ele foi acompanhado da mulher, Sandra Delgado.

O evento começa às 21h30 e é considerado um “esquenta” para a premiação do Oscar, que terá lista oficial de indicados divulgada no dia 22 de janeiro.

Vale lembrar que em 2025, Fernanda Torres venceu na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama por seu papel em Ainda Estou Aqui.

Wagner concorre na categoria ao lado dos atores Jeremy Allen White, por Springsteen: Salve-me do Desconhecido, Michael B. Jordan, por Pecadores, Joel Edgerton, por Sonhos de Trem, Oscar Isaac, por Frankenstein, e Dwayne Johnson, por Coração de Lutador: The Smashing Machine.

O Agente Secreto também concorre nas categorias Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Filme de Drama.