‘A Escrava Isaura’ alcança vice-liderança isolada de audiência

Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, o produção da Record TV é reprisada de segunda a sexta-feira nas tardes da emissora Famosos e TV|Do R7 23/10/2019 - 14h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h23 )

Novela é reprisada de segunda a sexta-feira

A Escrava Isaura consolidou o segundo lugar isolado de audiência, na terça-feira (22), em São Paulo.

Na faixa das 15h16 às 16h01, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, alcançou média de 6 pontos, pico de 8 e share de 14%. A terceira colocada marcou média de 5 pontos.