‘A Escrava Isaura’ alcança vice-liderança isolada de audiência
Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, o produção da Record TV é reprisada de segunda a sexta-feira nas tardes da emissora
A Escrava Isaura consolidou o segundo lugar isolado de audiência, na terça-feira (22), em São Paulo.
Na faixa das 15h16 às 16h01, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, alcançou média de 6 pontos, pico de 8 e share de 14%. A terceira colocada marcou média de 5 pontos.