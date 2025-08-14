‘A Escrava Isaura’ consolida o segundo lugar em SP e no RJ
Por dois minutos, a trama da Record TV de autoria de Tiago Santiago conquistou a liderança isolada na audiência
Em São Paulo, o capítulo de A Escrava Isaura exibido nesta segunda-feira (18) consolidou o segundo lugar absoluto. Na faixa das 15h16 às 16h01, a novela marcou média de 7 pontos, pico de 9 e share de 16%. Por dois minutos, alcançou a liderança isolada. A terceira colocada registrou média de 6 pontos.
No Rio de Janeiro, a atração foi vice-líder com média de 7 pontos, pico de 10 pontos e share de 14%.
A autoria da trama é de Tiago Santiago; a direção geral, de Herval Rossano.