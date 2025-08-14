‘A Escrava Isaura’ consolida segundo lugar em São Paulo e no Rio No ar na faixa das 15h16 às 16h02, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou 6,2 em SP e 6 no RJ Famosos e TV|Do R7 30/10/2019 - 16h26 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h30 ) twitter

'A Escrava Isaura' garante segundo lugar

O capítulo da novela A Escrava Isauraexibido na tarde desta terça-feira (29) consolidou a vice-liderança isolada em São Paulo.

No ar na faixa das 15h16 às 16h02, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou média de 6,2 pontos, pico de 10 pontos e share de 15%. Por dois minutos, alcançou o topo da audiência do horário. A terceira colocada marcou média de 5,7 pontos.

No Rio de Janeiro, a trama ficou em segundo lugar com 6 pontos de média, pico de 8 pontos e share de 14%.