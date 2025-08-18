Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

‘A Escrava Isaura’ consolida segundo lugar isolado em SP e no Rio

Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, novela da Record TV chegou a 9 pontos de audiência

Famosos e TV|Do R7

Novela consolidou 2º lugar isolado na audiência
Novela consolidou 2º lugar isolado na audiência

A novela A Escrava Isaura consolidou o segundo lugar isolado na audiência na sexta-feira (8). Exibida das 15h16 às 16h03, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6 pontos, pico de 9 e share de 13%. A terceira colocada obteve 5 pontos de média.

No Rio de Janeiro, a trama consolidou a vice-liderança isolada com média de 7 pontos, pico de 8 e share de 15%. A terceira colocada registrou 6 pontos de média na mesma faixa horária.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.