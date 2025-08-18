‘A Escrava Isaura’ consolida segundo lugar isolado em SP e no Rio Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, novela da Record TV chegou a 9 pontos de audiência Famosos e TV|Do R7 11/11/2019 - 18h34 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h51 ) twitter

Novela consolidou 2º lugar isolado na audiência

A novela A Escrava Isaura consolidou o segundo lugar isolado na audiência na sexta-feira (8). Exibida das 15h16 às 16h03, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6 pontos, pico de 9 e share de 13%. A terceira colocada obteve 5 pontos de média.

No Rio de Janeiro, a trama consolidou a vice-liderança isolada com média de 7 pontos, pico de 8 e share de 15%. A terceira colocada registrou 6 pontos de média na mesma faixa horária.