‘A Escrava Isaura’ consolida segundo lugar isolado em SP e no Rio
Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, novela da Record TV chegou a 9 pontos de audiência
A novela A Escrava Isaura consolidou o segundo lugar isolado na audiência na sexta-feira (8). Exibida das 15h16 às 16h03, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6 pontos, pico de 9 e share de 13%. A terceira colocada obteve 5 pontos de média.
No Rio de Janeiro, a trama consolidou a vice-liderança isolada com média de 7 pontos, pico de 8 e share de 15%. A terceira colocada registrou 6 pontos de média na mesma faixa horária.