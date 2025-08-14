Logo R7.com
‘A Escrava Isaura’ consolida vice-liderança em São Paulo e no Rio

Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, a produção da Record TV é reprisada de segunda a sexta-feira nas tardes da emissora 

Famosos e TV|Do R7

Novela é reprisada de segunda a sexta-feira

A Escrava Isaura consolidou o segundo lugar isolado de audiência, na quinta-feira (24), em São Paulo.

Na faixa das 15h16 às 16h02, a novela, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, na capital paulista, média de 7 pontos, pico de 9 e share de 17%. Por dois minutos, chegou a ficar na liderança isolada. A terceira colocada ficou com 6 pontos de média.

No Rio de Janeiro, a trama também foi vice-líder absoluta com média de 7 pontos,pico de 9 e share de 16%. A terceira colocada marcou média de 6 pontos.

