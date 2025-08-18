‘A Escrava Isaura’ é vice-líder absoluta em SP e no RJ
Exibida na faixa das 15h15 às 16h07, a trama da Record TV chegou a ocupar a liderança de audiência na faixa
O capítulo de A Escrava Isaura que foi ao ar nesta quinta-feira (12) consolidou o segundo lugar isolado na audiência de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Exibida na faixa das 15h15 às 16h07, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6 pontos, pico de 9 e share de 16%. Por dois minutos, ficou isolada na primeira posição. A terceira colocada registrou 5 pontos de média.
No Rio de Janeiro, a média foi de 6,8 pontos, pico de 10 pontos e 15% de share. A terceira colocada ficou com 6,7 pontos de média.