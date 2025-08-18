‘A Escrava Isaura’ fica em segundo lugar em São Paulo e no Rio Trama, escrita por Tiago Santiago, marcou média de 7 pontos, garantindo a vice-liderança isolada Famosos e TV|Do R7 07/11/2019 - 17h11 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h46 ) twitter

Leôncio trapaça em duelo com o Conde de Campos

O capítulo da novela A Escrava Isaura exibido na quarta-feira (6), das 15h15 às 16h02, consolidou o segundo lugar isolado na audiência de São Paulo.

Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, a atração marcou média de 7 pontos, pico de 12 e share de 15%. A terceira colocada obteve 6 pontos de média na mesma faixa.

No Rio de Janeiro, a trama foi vice-líder com média de 6 pontos, pico de 9 pontos e share de 15%.