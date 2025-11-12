A Rainha da Pérsia recebe o prêmio PRODU 2025 nas categorias de Melhor Roteiro e Melhor Ator em Supersérie Cerimônia aconteceu nesta terça (11), em Miami (EUA), e celebrou as principais produções do audiovisual mundial

Carlo Porto leva para casa o prêmio PRODU 2025 de Melhor Ator em Supersérie Divulgação/Seriella Productions

A Rainha da Pérsia, escrita por Cristiane Cardoso e produzida pela Seriella Productions venceu duas categorias do prêmio PRODU 2025 nesta terça-feira (11), em Miami, nos Estados Unidos. Vale lembrar que a premiação é considerada uma das maiores do audiovisual mundial.

A obra exibida na tela da RECORD em 2024 recebeu nove indicações na subdivisão de Superséries e passou pelo crivo de 700 jurados, entre especialistas de TV, Conteúdo, Criatividade e Marketing.

Cristiane Cardoso garantiu a vitória na categoria Melhor Roteiro Reprodução/PRODU

Com direção-geral de Leo Miranda e protagonizada por Carlo Porto (Xerxes) e Nathalia Florentino (Ester), A Rainha da Pérsia narrou a trajetória da jovem judia órfã escolhida por Deus para cumprir um grande propósito: salvar o povo judeu de um massacre.

Cristiane Cardoso garantiu a vitória na categoria Melhor Roteiro: “Ela foi muito sábia, e Deus pôde usar essa mulher para salvar uma nação”, observou a autora.

Carlo Porto levou o troféu de Melhor Ator. Na época da exibição na RECORD, o protagonista conversou com o site oficial , que destacou a principal mensagem do personagem:

“Esse homem nos ensina olhar para dentro e a resolver nossas questões. Vivemos um momento que é muito fácil olhar para os outros porque as pessoas se expõem o tempo todo, de todas as formas, então todo mundo vira um pouco de juiz da vida do outro. O Xerxes nos ensina um caminho oposto a isso. É isso o que levo para mim”.

Outras produções bíblicas brasileiras já foram indicadas ao Prêmio PRODU, como Os Dez Mandamentos (2014) e Reis (2022), mas A Rainha da Pérsia (2024) se consagra como a primeira produção bíblica brasileira a vencer o prêmio.

