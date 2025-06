Após comemorar soltura de MC Poze, Oruam estampa capa de revista britânica: ‘Sou anti-herói’ Na capa, Oruam aparece de cabelos vermelhos, cercado por jovens, com expressão séria Famosos e TV|Do R7 03/06/2025 - 17h42 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h43 ) twitter

Oruam estava na saída do Complexo de Gericinó aguardando a soltura de Mc Poze, concretizada nesta terça (3) Reprodução/Instagram

O rapper Oruam, de 24 anos, publicou na segunda-feira (2) um vídeo onde aparece na garupa de uma moto em alta velocidade, sem capacete, comemorando a suposta soltura de Marlon Brandon Coelho, o MC Poze do Rodo. Nas imagens, ele grita repetidamente “Liberdade, PZ. Liberdade cantou”, enquanto trafega pela via. A publicação causou polêmica nas redes, principalmente pelo desrespeito às leis de trânsito e o tom provocador adotado pelo artista.

Apesar da comemoração, MC Poze seguia preso no presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, até a última atualização da Secretaria de Administração Penitenciária, que afirmou não ter sido notificada da decisão judicial.

A soltura foi determinada pelo desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, que considerou desnecessária a prisão para a continuidade da investigação. O magistrado também determinou o cumprimento de medidas cautelares.

MC Poze deixou a cadeia de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (3). Do lado de fora, uma multidão aguardava a saída de Poze. Entre os presentes estavam a esposa Vivi Noronha e o rapper Oruam.

‌



No mesmo dia em que o vídeo circulou, Oruam também virou assunto internacional ao estampar a capa da revista britânica Dazed. A publicação dedicou uma longa reportagem ao rapper carioca, chamando-o de “indiscutivelmente o artista de hip hop mais chamativo do Brasil”. A revista destaca sua trajetória marcada por “autenticidade, letras cruas e estilo ousado”, e aponta o artista como uma “estrela em ascensão no rap brasileiro”.

Na capa, Oruam aparece de cabelos vermelhos, cercado por jovens, com expressão séria. A matéria também aborda suas polêmicas fora dos palcos, como o projeto apelidado de “Lei Anti-Oruam”, em tramitação na Câmara de Campo Grande, que propõe proibir a contratação de artistas acusados de apologia ao crime.

‌



Filho de Marcinho VP, um dos traficantes mais conhecidos do país, Oruam afirma estar construindo seu próprio caminho. “É como se eu tivesse que ser um herói, mas, na verdade, eu sou um anti-herói”, resume o rapper na entrevista.

