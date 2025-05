Quem é Vivi Noronha, esposa de MC Poze e influenciadora com milhões de seguidores Poze e Vivi começaram o relacionamento em 2018, quando ela tinha 14 anos e ele, 19 Famosos e TV|Do R7 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

Vivi e Poze nasceram e cresceram na comunidade do Rodo, em Santa Cruz Reprodução/Instagram - @reservadavivinoronha

Vivi Noronha é empresária e influenciadora digital. Ela é esposa do cantor Poze do Rodo e tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, onde publica conteúdos sobre maternidade, beleza e sua marca de cosméticos.

Na quinta-feira (29), Vivi acompanhou a prisão do marido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Poze foi detido em casa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, por suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Vivi não é investigada. Após a prisão, publicou imagens do casal e escreveu: “MC NÃO É BANDIDO”.

Vivi e Poze nasceram e cresceram na comunidade do Rodo, em Santa Cruz. Começaram o relacionamento em 2018, quando ela tinha 14 anos e ele, 19. Tiveram três filhos: Júlia, Miguel e Laura. A primeira gravidez ocorreu quando Vivi tinha 15 anos.

Na época, Poze do Rodo era envolvido com o tráfico de drogas, experiência que afirma ter largado pela música. “Ele era da vida errada, e teve um certo dia que ele foi baleado na perna. Eu com 14 anos ali com ele, abrindo mão de muitas coisas só para ajudar ele em tudo. Se fui julgada? Muita coisa. Ouvi muita coisa. Foi difícil. Mas sempre acreditei em dias melhores”, afirmou a jovem numa entrevista em que falou sobre o relacionamento dos dois.

O casal passou por separações e reatou em 2024. No mesmo ano, Poze a pediu em casamento durante um show no Rock in Rio. Depois oficializaram a união em uma cerimônia. Em 2024, Vivi também foi alvo de um mandado de busca e apreensão na Operação Rifa Limpa, que investigava sorteios ilegais.

Hoje, além da atuação nas redes sociais, ela é dona da marca de cosméticos My Moment.

Após a prisão do marido, Vivi publicou uma nota nas redes sociais:

“Foi humilhante, foi desumano e foi cruel. Não existiu humildade, não existiu compaixão a nós, NOSSOS FILHOS! Vocês são isso, tiram a esperança do preto favelado. Nem o mínimo vocês tiveram, que foi EDUCAÇÃO!

Eu estava dormindo A VONTADE, dentro do meu quarto, na minha casa, com a minha filha Júlia do lado e nem a ROUPA EU PUDE TROCAR.

Minha filha na cama e vocês não queriam deixar nem eu pegá-la no colo.

É disso que vocês gostam! OPRIMIR.

O mínimo vocês não podiam fazer né? Marlon colocar UM CHINELO e UMA BLUSA, mas ENVERGONHAR E HUMILHAR conta mais né?

MARLON É RESISTÊNCIA E VOCÊS SÃO LIX@S"

