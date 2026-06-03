Artistas brasileiros se reúnem para alertar contra os riscos do ‘jogo do tigrinho’ e das bets Grupo denuncia os problemas relacionados ao endividamento devido às apostas online, além de destacar as ameaças para a saúde mental

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Artistas brasileiros, como Chico Buarque e Caetano Veloso, lançam campanha "Block no Tigrinho" contra apostas online.

O movimento alerta sobre endividamento e riscos para a saúde mental associados às bets.

Iniciativa do grupo 342 Artes, liderado por Paula Lavigne, visa pressionar influenciadores a parar de promover apostas.

Mais de 15 mil pessoas já apoiaram a causa, representando um alcance de 104 milhões de seguidores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alinne Moraes, Chico Buarque e Camila Pitanga participam do "Block no Tigrinho" Reprodução/Instagram/342artes

Chico Buarque, Djavan, Caetano Veloso, Alinne Moraes, Camila Pitanga e outros artistas brasileiros se uniram para realizar uma campanha contra as bets nas redes sociais. Chamado “Block no Tigrinho”, o movimento pretende ser um alerta sobre os “impactos das apostas online” e um questionamento da “normalização da publicidade das casas de apostas no ambiente digital”.

No vídeo que está no ar na web, nomes de diferentes gerações da música, do cinema, da televisão e das artes alertam para os problemas relacionados ao endividamento devido às apostas online, além de destacar os riscos de dependência em jogos de azar digitais e para a saúde mental.

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“O Block no Tigrinho chega para conscientizar, informar e mobilizar a sociedade sobre os danos causados pelas bets, especialmente entre jovens, famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirma a campanha em uma publicação nas redes sociais.

O movimento é uma iniciativa do grupo 342 Artes, liderado por Paula Lavigne. Segundo ele, a proposta é “aumentar a pressão sobre influenciadores digitais, celebridades e criadores de conteúdo que promovem plataformas de apostas para seus seguidores”.

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“A campanha defende que personalidades com grande alcance nas redes sociais deixem de divulgar as bets e passem a refletir sobre os impactos que esse mercado tem causado na vida de milhões de brasileiros, especialmente entre jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica”, acrescenta.

Outras personalidades que estão envolvidas na campanha incluem Paulinho da Viola, Emicida, Mateus Solano e Julia Lemmertz. Em seu site, o Block no Tigrinho mostra que mais de 15 mil pessoas já abraçaram a causa até o final da tarde desta quarta-feira (3). O número representaria mais de 104 milhões de seguidores somados.

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