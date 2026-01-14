Logo R7.com
Ator da série ‘The West Wing’ se entrega à polícia após acusações de abuso sexual infantil

Caso envolve dois atores mirins; artista nega todas as acusações

Famosos e TV|Do R7, com RECORD NEWS

O ator e diretor americano Timothy Busfield, conhecido por seu trabalho em séries como The West Wing, entregou-se às autoridades após a emissão de um mandado de prisão. O artista enfrenta acusações de abuso sexual infantil e contato sexual ilegal com menores.

As investigações apontam que o caso envolve dois atores mirins. Os crimes teriam ocorrido durante as filmagens de uma série gravada em 2025. Aos 68 anos, Busfield disse que vai “enfrentar as mentiras” e nega todas as acusações.

