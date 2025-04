Avó de Fabiana Justus recebe o mesmo diagnóstico de leucemia da influenciadora A jovem contou em suas redes sociais que enxerga o tratamento com otimismo e utilizará o seu exemplo para confortar a família Famosos e TV|Do R7 14/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Avó de Fabiana Justus recebe o mesmo diagnóstico de leucemia da influenciadora Reprodução/Instagram/@fabianajustus

Fabiana Justus revelou, no último domingo (13), que sua avó materna, Célia Chryzman, também foi diagnosticada com leucemia. Em suas redes sociais, a influenciadora pediu orações aos seguidores.

A criadora de conteúdo segue em tratamento contra o mesmo tipo de câncer desde o ano passado e, recentemente, comemorou o marco de um ano do funcionamento da medula óssea após o transplante.

“Quero muito pedir para nos unirmos mais uma vez em uma corrente de orações e do bem. Dessa vez por essa essa mulher linda da foto, a minha avó. A bisavó dos meus filhos, minha raiz. Ela é forte, doce, cheia de vida. Daquelas presenças que acalmam só de estar por perto”, escreveu.

Diagnosticada com Leucemia Mielóide Aguda (LMA), Célia, de 81 anos, não pode passar por transplante de medula nem por sessões de quimioterapia intensiva, conforme explicou Fabiana.

‌



Sem entrar em detalhes, Fabiana contou que Célia iniciou um novo tratamento que pode ajudar a controlar a doença e proporcionar mais qualidade de vida e longevidade.

“Ela está fazendo um tratamento que pode dar chances de viver muitos anos com essa doença controlada. E é nisso que vamos pensar”, disse.

‌



Conexão com a avó

“Sempre me senti muito conectada com a Celinha (assim que eu a chamo), e a vida uniu ainda mais nossas histórias. Graças a Deus, ela está respondendo bem ao tratamento. Mas nesse momento, toda oração, pensamento positivo e energia boa fazem a diferença”, acrescentou.

Nesta segunda-feira (14), Fabiana voltou às redes sociais para comentar a notícia e destacou o quanto compartilhar sua jornada com os seguidores tem sido uma fonte de força e motivação durante o tratamento.

‌



“Resolvi dividir com vocês porque, queira ou não, a gente formou uma corrente linda, cheia de amor e de fé”, disse a influenciadora.

“A vida nos pega de surpresa. É muito louco pensar que ela está passando pela doença que eu passei ano passado. Pensa na minha mãe... Primeiro a filha, agora a mãe dela”.

Otimismo no tratamento

Fabiana disse que busca enxergar a situação com otimismo e, por ter passado pela mesma experiência, pode confortar a avó e ajudá-la a lidar com os sintomas.

Fabiana agradeceu pelas mensagens que a família tem recebido e disse que decidiu gravar o vídeo para refletir com os seguidores sobre como encarar as dificuldades da vida sem se questionar tanto.

“Como aprender a lidar com as situações adversas da nossa vida da melhor forma possível, sem questionar tanto. Tem coisas que realmente fogem do nosso controle da nossa compreensão”, finalizou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp