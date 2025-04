Ivete Sangalo atualiza o estado de saúde de Preta Gil durante show: 'Enlouquecendo os médicos'

No último final de semana, Ivete Sangalo fez um show surpresa em São Paulo e aproveitou para falar sobre Preta Gil, atualmente internada lutando contra o câncer de intestino. Ivete destacou a força de Preta e brincou que a filha de Gilberto Gil está "enlouquecendo os médicos" com sua energia e determinação. "Ela está vencendo. Cada dia que passa, ela vence mais", declarou Veveta. "Ela está insana", completou. Veja!



