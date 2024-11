Caio Paduan celebra prêmio no teatro e retorna ao audiovisual em Paulo, O Apóstolo Em conversa com o R7, o ator comemorou o reconhecimento na maior premiação de teatro do Brasil pelo espetáculo Palhaços Famosos e TV|Ana Mello, do R7 20/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/11/2024 - 02h00 ) twitter

Caio Paduan ganhou o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator Coadjuvante pela atuação no espetáculo Palhaços Reprodução/Instagram

Caio Paduan tem motivos de sobra para celebrar a carreira. O ator ganhou o Prêmio Bibi Ferreira 2024, na categoria Melhor Ator Coadjuvante, pela atuação no espetáculo Palhaços. O reconhecimento é o mais importante do teatro brasileiro e marca a boa fase profissional do artista. Ao R7, ele detalhou a sensação de participar da premiação e receber esse reconhecimento.

“É uma gratidão imensa. Principalmente pelo tamanho do projeto, do personagem e importância desse texto. Foi um desafio muito grande, tive um parceiro gigantesco, uma direção primorosa e a confiança de todo mundo. A sensação é de que todo o esforço para construir um personagem com tamanha complexidade deu certo. Tem algumas conquistas com esse prêmio, de como eu busco a carreira, de como o teatro me abre portas, de como eu sou sempre bem recebido pela classe artística no geral e me mostrou o respeito dela também. Além de grato, estou lisonjeado”.

No espetáculo, Caio interpreta Benvindo, um vendedor de sapatos. Ao lado de José Rubens Chacha, que vive o palhaço Careta, os dois encenam diálogos recheados de agilidade e bom humor, levando o público a uma reflexão sobre a vida. Para o ator, a importância do prêmio está, justamente, no reconhecimento dos colegas.

“Esse prêmio me motiva muito, porque são vários grandes amigos e parceiros trabalhando no teatro em São Paulo, no Rio, no sul, no nordeste, no Brasil. Muita gente talentosa, focada e dedicada, então saber que, entre tantos com talento, eu fui lembrado, já é muita coisa. Estou até agora entendendo e digerindo esse prêmio”, conta.

‌



Caio Paduan se prepara para retornar ao audiovisual em 2025 Divulgação

A peça concluiu a temporada de apresentações em São Paulo e ainda não há uma previsão de retomada, mas Caio espera que seja logo. “A esperança é que ano que vem tenhamos mais espaço e interessados em nos patrocinar para que a gente possa rodar o Brasil”, torce.

Planos para a carreira

E não é só o trabalho no teatro que segue a todo vapor. O ator revelou que está nos preparativos para voltar ao audiovisual em 2025. “Estou em Paulo, O Apóstolo. É um grande projeto e estou honradíssimo e muito feliz, vai ser a história de um homem muito importante e fazer parte disso está sendo incrível. Vou reencontrar vários amigos, o texto é ótimo, o elenco, estou bem animado”.

‌



Na RECORD, o último trabalho do ator foi na sexta temporada de Reis, A Conquista, como o Abinadabe. “Foi o meu primeiro projeto na emissora, me receberam de braços abertos e adorei fazer a série. Estudei muitas coisas interessantes, desde aula de espadas até armas medievais, para entender em que período histórico estávamos, tudo muito interessante. Fiz vários amigos com quem tenho contato até hoje. São grandes profissionais, pessoas que trabalham muito apaixonadas e é muito legal de estar junto, porque eu também sou muito apaixonado pelo que eu faço”, conclui.