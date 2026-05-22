Camila Moura anuncia novo projeto em parceria com o ACLR, network da RECORD Em comemoração ao seu aniversário, professora, influenciadora e empresária inicia nova fase com o lançamento de um canal no YouTube

Camila Moura é professora de história, influenciadora digital e empresária Divulgação/Camila Moura

Em comemoração ao seu aniversário, Camila Moura anuncia, em parceria com o ACLR, a network da RECORD, o lançamento de seu novo projeto no YouTube: “Camila Na História”, um canal voltado para educação, cultura, memória e debates históricos apresentados de forma leve, acessível e conectada com o público.

A novidade chega reforçando a aposta da unidade Multiplataforma da emissora em projetos autorais, educativos e com forte conexão com as novas linguagens da internet.

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Professora de história, influenciadora digital e empresária, Camila escolheu a data de seu aniversário para apresentar ao público uma nova etapa de sua trajetória profissional.

A iniciativa marca seu retorno às origens como educadora, agora ampliando sua atuação para o ambiente digital com um projeto que une conhecimento, entretenimento e impacto social.

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Criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, Camila construiu sua caminhada por meio da educação. Formou-se em História e seguiu carreira como professora, transformando a sala de aula em espaço de consciência, troca e pertencimento.

Currículo de Camila Moura

Formada licenciatura plena em História pela UFRJ, e Pós graduação em Ensino de história, pelo programa de pós-graduação do CPII

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Com o “Camila Na História”, ela pretende aproximar o ensino de História do cotidiano das pessoas, usando a linguagem das redes sociais para tornar temas históricos mais acessíveis, interessantes e conectados ao presente.

Escolhi anunciar esse projeto no meu aniversário porque ele representa um renascimento profissional e pessoal. A Educação sempre fez parte de quem eu sou, e agora quero dividir isso com o público de um jeito leve, verdadeiro e transformador. (Camila Moura)

O canal nasce com diferentes frentes editoriais já em desenvolvimento. Entre elas está o projeto “Na Rota da História com Camila Moura”, uma série de viagens históricas pelo Brasil, explorando lugares, personagens, memórias e acontecimentos que ajudam a explicar a formação do país.

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Outro quadro em andamento é “História Delas”, dedicado a destacar a influência feminina na História e seus desdobramentos sociais, culturais e políticos. A proposta é dar visibilidade a mulheres que marcaram épocas, romperam estruturas e ajudaram a construir narrativas muitas vezes apagadas dos registros tradicionais.

Além disso, Camila prepara uma série especial voltada para estudantes, com conteúdo de apoio para períodos importantes de estudo, como o Enem, vestibulares e provas escolares. A ideia é traduzir temas complexos em explicações objetivas, didáticas e próximas da realidade dos alunos.

Eu quero mostrar que História não é só sobre o que ficou para trás. História é sobre identidade, escolhas, memória e futuro. Quando a gente entende de onde veio, passa a enxergar o mundo com mais consciência. (Camila Moura)

O lançamento do “Camila Na História” também representa um importante movimento de reposicionamento de Camila Moura. Mais do que uma personalidade que ganhou notoriedade nas redes, ela passa a ocupar um espaço autoral como educadora, comunicadora e criadora de conteúdo.

Com o novo projeto, Camila reforça sua missão de democratizar o acesso ao conhecimento e mostrar que aprender História pode ser envolvente, atual e necessário.

Sobre Camila Moura

Camila Moura é professora de história, influenciadora digital e empresária brasileira. Criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, formou-se em História e construiu sua trajetória profissional na educação.

Em 2024, ganhou projeção nacional ao viralizar durante a participação de seu ex-marido, Lucas Henrique, o Buda, no Big Brother Brasil. Atualmente, dedica-se à criação de conteúdo, projetos educacionais e iniciativas que aproximam História, cultura, sociedade e comunicação digital.

Sobre o canal

Principais quadros:

Na Rota da História com Camila Moura — viagens históricas pelo Brasil

História Delas — influência feminina na História e seus desdobramentos

Série especial de estudos — conteúdos voltados para Enem, vestibulares e provas escolares