Cantor do Black Eyed Peas revela que deixou o palco minutos antes do ataque em Vancouver Rapper filipino-americano, Apl.de.ap, era uma das atrações principais do festival Famosos e TV|Do R7 27/04/2025 - 20h55 (Atualizado em 27/04/2025 - 20h57 )

Apl.de.ap, do Black Eyed Peas, era uma das atrações Reprodução/Instagram

Um ataque em Vancouver, no Canadá, deixou 11 mortos e dezenas de feridos na noite de sábado (26). A tragédia ocorreu quando um motorista avançou com um SUV preto sobre a multidão durante o festival de rua Lapu Lapu, evento anual que celebra a cultura filipina.

O incidente aconteceu por volta das 20h (0h40 de domingo, no horário de Brasília), no momento em que a festa estava chegando ao fim e os organizadores começavam a remover as grades para a limpeza.

O rapper filipino-americano Apl.de.ap, do grupo Black Eyed Peas, era uma das atrações principais do festival. Segundo ele, o ataque ocorreu minutos depois de deixar o palco.

“Eu tinha acabado de me apresentar e saí do palco minutos antes de acontecer”, escreveu o músico, cujo nome verdadeiro é Allan Pineda Lindo. “É difícil descrever o choque e o peso que sentimos.”

‌



Na mensagem, Apl.de.ap ainda ofereceu condolências às vítimas, compartilhou serviços de apoio psicológico e pediu que os fãs orem pelas famílias afetadas.

“A única coisa que notei – desde o público até as mensagens enviadas – é o senso de comunidade que nos envolve com seus braços amorosos. Amamos todos vocês”, completou.

‌



De acordo com a polícia de Vancouver, o crime não foi classificado como ato terrorista. O motorista, um homem de 30 anos, foi contido por testemunhas e preso em seguida. As autoridades afirmaram que o suspeito já era “conhecido” pela polícia, mas não comentaram sobre possíveis antecedentes criminais.

A tragédia ocorre às vésperas das eleições nacionais no Canadá, antecipadas pelo primeiro-ministro Mark Carney para esta segunda-feira (28). As autoridades alertaram que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas.

