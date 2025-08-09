Como tiara de R$ 3 milhões de Diana pode causar novo atrito na família real britânica Charlotte, filha de William e Kate, deve herdar icônica tiara Spencer, enquanto Lilibet, filha de Harry e Meghan, pode ficar de fora Famosos e TV|Do R7 09/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 02h00 ) twitter

Princesa Diana usando tiara Spencer em novembro de 1986 Reprodução/X/@sus3027

Uma joia avaliada em mais de R$ 3 milhões, usada pela princesa Diana em seu casamento com o rei Charles 3º em 1981, pode reacender as tensões na família real britânica. As informações são do tabloide Daily Express.

A tiara Spencer, herança da família de Diana, está no centro de uma possível disputa entre as princesas Charlotte, filha de William e Kate Middleton, e Lilibet, filha de Harry e Meghan Markle.

A tiara, que pertenceu à família de Diana e não à Coroa, é uma peça histórica do século 18, composta por diamantes em desenhos de tulipas, pergaminhos e estrelas.

Avaliada em cerca de 400 mil libras (R$ 3 milhões), a joia foi usada por Diana em um ato ousado para a época, quando optou por uma herança familiar em vez de uma peça real. Desde sua morte trágica em 1997, a tiara foi vista raramente, com destaque para o casamento da sobrinha de Diana, Celia McCorquodale, em 2018.

Atualmente, a peça estaria sob posse de Charles Spencer, irmão de Diana e 9º Duque Spencer, segundo fontes ouvidas pelo Daily Express. Ele guarda a joia, que não faz parte da coleção real, mas é uma herança privada da aristocracia britânica.

Quem herdará a tiara?

Especialistas apontam que a princesa Charlotte, de 10 anos, filha de William e Kate, é a principal candidata a herdar a tiara.

“Charlotte é uma figura central na linhagem da família real, personificando o legado de sua avó de maneira pública. A tiara Spencer seria uma escolha simbólica para um futuro casamento”, afirmou uma fonte ao Daily Express.

Por outro lado, Lilibet, de 4 anos, filha de Harry e Meghan, teria menos chances de receber a joia. “Criada fora dos círculos reais tradicionais, seu caminho é menos ligado aos costumes da realeza”, explicou o especialista em joalheria Maxwell Stone ao tabloide britânico.

Essa divisão, ainda que hipotética, pode reacender atritos entre os irmãos William e Harry, que já enfrentam uma relação tensa.

Histórico de tensões

As desavenças entre Harry, Meghan, William e Kate não são novidade. Harry e Meghan, que se afastaram da realeza em 2020, já expressaram insatisfação com a divisão de joias da família.

Em sua autobiografia “Spare” (2023), Harry relatou episódios de conflito, incluindo acusações de que membros do Palácio vazaram histórias negativas sobre Meghan. A possibilidade de Charlotte herdar a tiara, enquanto Lilibet fica de fora, pode intensificar essas rusgas.

Além disso, Kate Middleton, que enfrenta preocupações públicas sobre sua saúde após a remissão de um câncer, não usou a tiara Spencer, assim como Meghan.

