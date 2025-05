Conheça o namorado surfista da outra filha de Gugu, Marina Liberato Casal é discreto e mantém rotina entre esportes radicais e vida nos Estados Unidos Famosos e TV|Do R7 19/05/2025 - 18h03 (Atualizado em 19/05/2025 - 18h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marina Liberato e Felipe Lessa namoram há quase cinco anos Reprdução/Instagram/felipe_lessa_

Marina Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato, está em um relacionamento estável há quase cinco anos com Felipe Lessa, surfista e skatista brasileiro que vive na Califórnia (EUA).

Com 21 anos, Marina e Felipe compartilham uma rotina marcada pelo amor ao mar, esportes radicais e declarações frequentes de carinho nas redes sociais.

Felipe dedica grande parte do seu tempo ao surfe, seja praticando ou ensinando em uma escola local da Califórnia. Ele também mantém perfis ativos no Instagram e YouTube, onde compartilha vídeos de suas viagens e aventuras com amigos em diversas praias, mostrando sua paixão pelas ondas e pelo estilo de vida ligado ao mar.

‌



Além do surfe, Felipe é skatista e participou de seu primeiro campeonato em 2022. A parceira Marina também demonstra entusiasmo pelo esporte, acompanhando o namorado em passeios e realizando manobras radicais de patins, evidenciando o envolvimento do casal com atividades ao ar livre e adrenalina.

‌



Nas redes sociais, Felipe soma mais de 12 mil seguidores e costuma compartilhar frases motivacionais, incentivando o autodesenvolvimento e a superação de desafios.

‌



Embora ainda não tenham oficializado a união, Marina e Felipe exibem um relacionamento sólido e carinhoso, com frequentes registros públicos de celebração da parceria. O casal também compartilha momentos de lazer, incluindo viagens para surfar e esquiar, consolidando uma convivência marcada pela cumplicidade e interesses comuns.

Enquanto Marina mantém a discrição em sua vida pessoal, Felipe demonstra interesse por crescimento profissional e pessoal, tendo concluído recentemente um curso de Negócios, nos EUA.

A irmã gêmea de Marina, Sofia Liberato, surpreendeu o público recentemente ao oficializar seu casamento nos Estados Unidos com o empresário Gabriel Gravino. Apesar das diferenças nos rumos pessoais, ambas seguem com relacionamentos firmes e estabelecidos fora do Brasil, mostrando uma nova fase da família após a perda do pai Gugu Liberato.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5