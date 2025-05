Aos 21 anos, filha de Gugu Liberato se casa nos EUA com ex-pedreiro que virou piloto

Casório na área! A filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, surpreendeu ao publicar fotos vestida de noiva nas redes sociais. Logo, a notícia de que a jovem, de 21 anos, se casou pegou todos de surpresa. Em registros, Sofia posou ao lado de Gabriel Gravino, ex-pedreiro e pintor e, agora, piloto de drift. A jovem deu de presente para ele um carro de luxo avaliado em R$ 4 milhões e, no dia do casamento, comprou outro de R$ 2 milhões. Lembrando que Gugu morreu em 2019 e deixou 75% dos bens para os filhos, João Augusto, Marina e Sofia. Veja!



