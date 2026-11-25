‘Débora’: elenco e equipe destacam importância da primeira novela vertical da Seriella Productions Em parceria com a VRA Production, a produtora lança um projeto pioneiro no país, com um time de profissionais renomados

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Seriella Productions lança sua primeira novela vertical, "Débora", em parceria com a VRA Production, destacando-se como um projeto pioneiro no Brasil e na América Latina.

A trama de 42 capítulos narra a história de Débora, uma jovem que se torna profetisa, juíza e líder militar, conduzindo Israel à libertação.

O elenco conta com veteranos como Oscar Magrini e Carlos Casagrande, além de jovens talentos do modelo vertical, como Natalie Louback e Habib Caiado.

O projeto visa inovar na dramaturgia ao unir expertise em conteúdos bíblicos e épicos com o formato vertical, buscando alcançar um público mais amplo e diversificado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Natalie Louback é a protagonista Débora na novela vertical Divulgação/Seriella Productions

A Seriella Productions inicia oficialmente a produção de sua primeira trama vertical com o lançamento de Débora no Complexo de Dramaturgia, localizado na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

O elenco e as equipes da Seriella e da produtora VRA Production, parceira na produção de Débora, se aprofundaram no universo da trama. Ao longo de 42 capítulos, a novela conta a história de uma jovem incompreendida que se torna profetisa, juíza e líder militar, conduzindo Israel à libertação.

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O R7 conversou com os atores e os diretores do projeto sobre o que o público pode esperar do primeiro microdrama bíblico da Seriella Productions, pioneiro no Brasil.

Ana Lacerda, coordenadora artística da produtora, explica a importância da história de Débora e como o modelo vertical se agrega à trama:

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“Se as pessoas hoje valorizam os produtos verticais, por que não estar lá também? E por que em meio a tantos conteúdos, não aproveitar e levar um conteúdo de valor, com esperança, fé e princípios? O vertical é uma porta que se abre para levar a mensagem que a gente acredita que tem que chegar às pessoas e fazer o bem”.

Ana ainda explica a importância da união das expertises entre a Seriella, especialista em conteúdos épicos e bíblicos, e a VRA Production, que domina a linguagem vertical.

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Equipes da Seriella e da VRA lançam Débora no Rio de Janeiro Divulgação/Seriella Productions

“Procuramos ter uma parceria com profissionais de ambos os lados. Da Seriella, que sabem mergulhar nos personagens, então os preparadores de elenco, figurinistas, cenografia, toda a bagagem que temos do conceito bíblico e histórico, mas também precisávamos do olhar de quem conhece o mercado da vertical. É uma maneira diferente de ser gravada, com tempos e velocidades diferentes, então contamos com a parceria do diretor Vincenzo Richy. Nossa ideia é fazer uma vertical bíblica, ou seja, com ritmo de vertical, mas respeitando a temática e a história. Não é porque é rápido que não vai ser profundo”, garante a coordenadora.

Imerso no projeto desde o início do ano, Vincenzo Richy estudou as complexidades da trama para viabilizar Débora no formato vertical. E no evento, o diretor destacou a ansiedade para o início das gravações, além da força da protagonista da história.

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“Na arte não se faz nada sozinho. E esse ineditismo da co-produção VRA Production e Seriella é incrível, é a primeira novela vertical bíblica [do Brasil]. Acho que isso diz tudo. É uma história que, mesmo sendo milhares de anos atrás, é contemporânea, de mulheres que tem poder e sabedoria, profetisas de um caminho próspero de libertação. É essa a mensagem que queremos passar”.

Vincenzo Richy é o diretor de Débora, primeiro projeto vertical da Seriella Divulgação/Seriella Productions

Vincenzo ainda elogia a seleção do elenco, que une veteranos do audiovisual como Oscar Magrini, Carlos Casagrande e Bárbara Bruno com jovens expoentes do modelo vertical, como Natalie Louback, Habib Caiado e Giulia Ribas.

O diretor ainda conta com carinho o reencontro com Sophia Valverde, com quem atuou na frente das câmeras: “Atuamos juntos e hoje volto sendo diretor [dela]. É uma grande oportunidade para todos em algo inédito. Tem tudo para dar certo e estou bem feliz”, garante.

Um rosto conhecido do público da RECORD, mas que vai estar atrás das câmeras desta vez, é Guilherme Boury. O ator e diretor está na equipe de Débora, como Assistente de Direção de Vincenzo, e contou como tem sido explorar este lado, após dirigir cinco novelas verticais.

“Minha carreira começou aqui e sempre tive o sonho de começar a dirigir. Sempre gostei de estar por trás das câmeras. E desde o começo do ano tenho estudado, me dedicado para seguir o legado do meu avô, Reynaldo Boury, que foi um grande diretor. E estou encantado em entrar aqui na Seriella como parte da equipe, me sinto honrado em fazer parte da história”.

Confira o que rolou no evento de lançamento:

Elenco celebra encontro e define personagens de Débora

Aos 29 anos, Natalie Louback está vivendo um sonho. A protagonista de Débora não contém a ansiedade para começar a contar a história da profetisa e está preparada para fazer parte desse momento único do audiovisual.

“É a realização de um sonho. A Débora é uma personagem incrível. Como atriz, é um presente ter essa oportunidade e uma honra participar desse primeiro projeto. Sei que vou aprender muito, estou muito emocionada. As gravações são intensas, temos pouco tempo para entregar a profundidade de uma história tão importante e essa é a minha expectativa, entregar para o público o impacto que senti quando li pela primeira vez. E diria que a Débora é uma mulher forte, corajosa, que enfrenta os medos”, revela.

Sophia Valverde é Malka e Habib Caiado interpreta Lapidote na trama Divulgação/Seriella Productions

Vivendo há 15 anos na China, e veterano em novelas verticais no país asiático, com mais de 20 no currículo, Habib Caiado agora constrói sua trajetória no audiovisual brasileiro, com sua terceira trama neste formato. Responsável por viver Lapidote, o ator paraense não escondeu a expectativa para gravar a novela.

“Tenho alguns anos de experiência no vertical, na China, onde tudo começou, mas gravar uma trama bíblica é a primeira vez. E é muito diferente, outra linguagem, figurino, comportamento. E isto está me trazendo uma força que nem sabia que tinha. É um conhecimento novo, muito bonito e tenho certeza de que todos vão amar. E o Lapidote é muito protetor, o maior apoiador e a maior proteção de Débora”, conta.

Sucesso estrondoso como atriz mirim, Sophia Valverde é Malka. E demonstra gratidão por fazer de um projeto que traz inventividade e pioneirismo, além de uma mensagem tão forte:

“É um desafio muito grande e quero agradecer porque tenho certeza de que vai fazer muito sucesso essa primeira novela bíblica [vertical]. A Malka é uma pessoa muito trabalhadora e quero convidar todo mundo para assistir porque vai ser incrível”.

Débora marca o reencontro de Sophia com o Vincenzo depois de atuarem juntos, e ela revela que já brincou com o agora diretor: “Vai ser uma experiência diferente. E fazer parte da história dele é um prazer porque ele é muito bom e um ótimo amigo”.

Miro Moreira é Baraque, e Carlos Casagrande interpreta Sísera em Débora Divulgação/Seriella Productions

Quem está de volta à dramaturgia é Carlos Casagrande. O galã vai viver Sísera, seu primeiro vilão, antagonista de Débora. E como o ator frisa, é um momento de primeiras vezes: além do vilão, é a primeira trama bíblica, e a estreia no modelo vertical.

“Estou muito ansioso. É um prazer mesmo voltar com um personagem tão bacana e assistir à apresentação [da equipe] mostrou que parece cinema dentro do formato de novela. E o Sísera é um cara extremamente egocêntrico”.

Mais um nome retornando para a frente das câmeras é Miro Moreira. Conhecido pela carreira de modelo e alguns projetos no audiovisual, o ator também exerce a função de diretor de fotografia e em Débora, dá vida a Baraque.

“Minhas expectativas estão realmente altas. Estou muito feliz de estar aqui, pois o Baraque tem muitas camadas e a novela vertical é tudo muito rápido, tem que apresentar muito bem. Esse é o desafio. E eu poderia defini-lo como um guerreiro com um bom senso de humor”.

Oscar Magrini será Eliézer e Matheus Martins é Renan em Débora Divulgação/Seriella Productions

Veterano da dramaturgia brasileira, com mais de 30 anos de carreira, Oscar Magrini traz anos de experiência a Débora como Eliézer, e promete impactar o público com seu personagem:

“Tudo é novidade e aprendizado. O mundo hoje é digital. Tenho 40 novelas, o jeito que é feito [o vertical] é uma novidade para mim, é mais prático, mais rápido. E o melhor, com qualidade. Vai ser cinema. Isso que fico feliz. E o Eliézer é ganancioso, só pensa nele”.

Matheus Martins é um dos nomes mais atuantes no mercado de novela vertical em 2026. Em Débora, o ator vive Renan, sua 12ª trama no formato somente neste ano.

“É um formato totalmente diferente de atuação, de direção, de como a pessoa vai assistir. Então, estou muito familiarizado e confiante de que vai ser um projeto lindo, com um elenco e direção maravilhosas, nessa combinação da Seriella com a VRA. Sobre o Renan, o primeiro adjetivo é playboy e logo no início vão ter uma forte impressão dele”, acredita o ator.

Gabriel Felipe e Igor Maués interpretam, respectivamente, Isaque e Héber Divulgação/Seriella Productions

Após personagens em Paulo, O Apóstolo (2025) e Ben-Hur (2026), Igor Maués agora é Héber em Débora. Para o ator, estar no projeto é presenciar uma transformação na dramaturgia.

“Desde 2023, todos os anos atuo aqui, então já é uma família. Eu me sinto abraçado. E é muito importante este momento na dramaturgia, porque estamos em transição, é uma nova comunicação que temos com o público. Estou muito honrado de presenciar isto e fazer parte desta primeira produção. É muito especial. Sobre o Héber, é um personagem que se perde dentro da ambição dele”, define.

Outro ator acostumado a fazer tramas bíblicas, Gabriel Felipe dá vida a Isaque em Débora e reforça a importância do formato para chegar ao maior número de pessoas com a mensagem que a história da profetisa levará ao público.

“A novela vertical está chegando de uma forma tão linda, todo mundo assiste: no transporte, em casa, o tempo todo. A minha expectativa é que vai atingir um público novo. Não é o público que chega em casa depois do trabalho, está com a família, vai jantar e acaba vendo uma novela. É o público que 24 horas por dia, quando tem um momentinho, assiste. Vai ser sucesso absoluto. E sobre o Isaque tem uma palavra que define ele muito bem que é rebelde”.

Débora é escrita por Stephanie Mendes, com supervisão de Cristiane Cardoso e tem a direção de Vincenzo Richy.