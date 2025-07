Denise Richards: quem é a atriz dos EUA que denunciou o ex-marido por agressão Modelo declarou que ex invadiu sua casa, acessou dados particulares e mantinha ao menos oito armas não registradas Famosos e TV|Do R7 17/07/2025 - 19h10 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h10 ) twitter

Denise Richards se casou com Aaron Phypers em 2018 Reprodução/Instagram

A atriz Denise Richards obteve uma medida protetiva temporária contra o ex-marido Aaron Phypers após denunciá-lo por agressões físicas e verbais durante os sete anos de relacionamento. A decisão judicial determina que Phypers mantenha ao menos 90 metros de distância da atriz até o dia da audiência, marcada para 8 de agosto.

A denúncia veio à tona após a divulgação dos documentos judiciais pelo site TMZ. Segundo o relato da atriz, o ex-companheiro a “estrangulava com frequência e a ameaçava de morte caso procurasse a polícia”. Denise apresentou fotos de hematomas no rosto e nos braços como parte das evidências do processo. Ela também declarou que o ex invadiu sua casa, acessou dados de seus dispositivos eletrônicos e mantinha ao menos oito armas não registradas.

RESUMO DA NOTÍCIA Denise Richards obteve medida protetiva contra o ex-marido Aaron Phypers por agressões físicas e verbais.

O ex-companheiro invadiu sua casa, acessou dados pessoais e possuía oito armas não registradas.

A atriz apresentou evidências de agressões, incluindo fotos de hematomas, e denunciou ameaças de morte.

Justiça da Califórnia analisará o caso nas próximas semanas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em um dos trechos do processo, Denise afirmou que não havia denunciado Phypers antes por medo. Segundo ela, o empresário ameaçou diversas vezes tirar a própria vida e atacá-la fisicamente caso fosse exposto.

Denise Richards has been granted a temporary domestic violence restraining order against her estranged husband Aaron Phypers after accusing him of physical and verbal abuse #RHOBH 💎 pic.twitter.com/kysXGDPOD1 — Dorinda Deadly (@dorindadeadly) July 17, 2025

Denise Richards é atriz e modelo. Ficou conhecida nos anos 1990 por papéis em filmes como “Garotas Selvagens”, “Starship Troopers” e “007 – O Mundo Não é o Bastante”. Também participou de séries como “Friends” e “Two and a Half Men”.

Nascida no estado de Illinois, Denise mudou para a Califórnia ainda jovem para seguir a carreira artística. Além do cinema e da televisão, ganhou destaque em reality shows. Em 2008, estreou “Denise Richards: It’s Complicated”, que retratava sua vida com as filhas após o divórcio do ator Charlie Sheen.

A separação foi marcada por disputas judiciais e denúncias de ameaças. Nos últimos anos, Denise integrou o elenco do programa “Real Housewives of Beverly Hills”.

Denise se casou com Aaron Phypers em 2018. O divórcio foi tornado público neste mês, junto com as acusações de agressão. O caso será analisado pela Justiça da Califórnia nas próximas semanas.

