Exclusivo: MC Daniel fala pela primeira vez sobre acusação de agressividade durante o parto do filho Funkeiro se pronunciou sobre polêmica com fotógrafa que o acusou de comportamento abusivo Fabíola Reipert 15/07/2025 - 12h26 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h09 )

MC Daniel se pronunciou sobre acusação de fotógrafa Reprodução/Instagram/@mcdaniell

O cantor MC Daniel está no centro de uma grande polêmica envolvendo o nascimento de seu filho com Lorena Maria. A fotógrafa contratada para registrar o parto veio a público com acusações sérias contra o funkeiro. Agora, ele quebra o silêncio e fala com exclusividade sobre o caso. 🚨

Tudo começou quando a profissional publicou nas redes sociais: “Acabaram com minha saúde mental na época. Eu me calei, e tive ética e respeito pela fase de uma mulher passando pelo puerpério. Deus é justo. Sabe o que mais me assusta? Mulheres defendendo esse tipo de homem e*****o.”

Diante da repercussão, o cantor conversou comigo por chamada de vídeo e deu sua versão.

Segundo Daniel, o problema foi com a qualidade e conduta da equipe contratada: “Primeiro que ela chegou atrasada e perdeu cenas importantes do momento do trabalho de parto. Depois, foi super invasiva. Ficava se metendo em tudo, queria fazer o papel de médica, falando da dilatação, etc.”

Ele continuou: “O cara que foi com ela ficava fumando cigarro eletrônico no hospital. Os dois ficavam distraídos conversando e perderam várias imagens.”

MC Daniel também contou que outra situação virou motivo de dor de cabeça: “Aí depois ele queria entrar na sala em que minha mulher estava pelada em trabalho de parto para filmar, e nós não permitimos”.

Além disso, o cantor revelou que ainda houve problemas com o material final: “Entregaram o trabalho com atraso, 24 horas depois do parto, e ainda faltando vários momentos importantes. Lorena ficou arrasada. Não entregaram o prometido.”

Mas não parou por aí! Daniel também respondeu a um homem chamado Rapha Werneck, que se identificou como amigo de Lorena e o acusou de ser tóxico e abusivo.

O funkeiro negou qualquer tipo de agressão contra Lorena e ainda expôs os bastidores. Disse que o rapaz é amigo da mãe adotiva de Lorena, que nunca o viu na vida, e que ele pediu desculpas, apagou o post e afirmou que fez aquilo porque não havia tomado o remédio.

Mesmo assim, Daniel garantiu: vai processá-lo! 💥

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.