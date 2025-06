Duda Beat desabafa sobre hiato musical e recebe críticas nas redes sociais; veja vídeo Trabalho mais recente da cantora, o álbum “Tara e Tal”, foi lançado em 12 de abril de 2024 Famosos e TV|Do R7 03/06/2025 - 22h12 (Atualizado em 03/06/2025 - 22h15 ) twitter

Duda Beat é natural de Recife e ganhou destaque no cenário musical brasileiro em 2018 Reprodução/Instagram

A cantora e compositora Duda Beat publicou na última semana um vídeo desabafando sobre as dificuldades de viver um período de hiato musical. Na legenda, escreveu: “Já pararam para pensar como funciona a cabeça do artista entre um disco e outro, o chamado hiato? É difícil ser feliz sem entregar novidades o tempo todo.”

Duda Beat desabafa sobre as dificuldades de estar em hiato musical:



“Já pararam para pensar como funciona a cabeça do artista entre um disco e outro, o chamado hiato? É difícil ser feliz sem entregar novidades o tempo todo.” pic.twitter.com/vgHiMc6eiW — poponze (@poponze) May 30, 2025

Na gravação, a artista mostra trechos de sua rotina: cuidados pessoais, momentos na cozinha e, em certo ponto, aparece chorando enquanto toma café na varanda de casa.

A reação nas redes foi mista. Enquanto alguns seguidores demonstraram apoio e empatia com o momento sensível da cantora, outros criticaram o desabafo, acusando-a de reclamar da vida mesmo sendo rica.

“Nossa que problemão acordar, não fazer nada e tomar café. Se ela nessa condição não consegue fazer uma letra que preste, imagine se fosse CLT que trabalha tanto que renúncia a própria criatividade”, escreveu um internauta.

Seu trabalho mais recente, o álbum “Tara e Tal”, foi lançado em 12 de abril de 2024 e conta com 12 faixas. A música mais popular do disco é “Quem Me Dera”, que se destacou nas plataformas de streaming e conquistou forte apelo entre os fãs. Desde então, a cantora não anunciou novos álbuns, o que motivou o desabafo sobre a pressão criativa durante o período entre lançamentos.

Quem é Duda Beat?

Duda Beat, nascida Eduarda Bittencourt Simões, é natural de Recife e ganhou destaque no cenário musical brasileiro em 2018, quando venceu o Troféu APCA de revelação do ano. Seu álbum de estreia entrou na lista dos dez melhores discos nacionais da revista Rolling Stone e consolidou seu estilo, que mistura pop, brega e sofrência.

