Além de Elon Musk e Jojo Todynho: Famosos que usaram Mounjaro para emagrecer e você não sabia Medicamento chega oficialmente ao Brasil no próximo dia 7 de junho Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/03/2025 - 16h05 (Atualizado em 29/03/2025 - 16h05 )

Elon Musk e Jojo Todynho (Foto: Instagram)

Na última semana, uma grande novidade chegou ao Brasil: o lançamento do Mounjaro, da farmacêutica Eli Lilly, que ocorrerá no próximo dia 7 de junho. O medicamento, que já é muito comentado, vem como uma opção para quem busca perder peso de forma mais rápida e eficiente, sendo um forte concorrente do popular Ozempic. Porém, antes mesmo de ser oficialmente lançado, o Mounjaro já tem ganhado destaque devido ao uso por diversas celebridades. Veja abaixo quais famosos aproveitaram do recurso para mudar o corpo, e você não sabia.

