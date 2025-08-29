Ana Castela reage a boatos sobre suposto affair com Zé Felipe
Cantora usa redes sociais para rebater críticas com bom humor
A cantora Ana Castela se pronunciou nas redes sociais para responder aos ataques que vem recebendo nas últimas semanas. Solteira, a sertaneja foi apontada como possível novo affair do cantor Zé Felipe, que se separou de Virginia há poucos meses.
A cantora Ana Castela se pronunciou nas redes sociais para responder aos ataques que vem recebendo nas últimas semanas. Solteira, a sertaneja foi apontada como possível novo affair do cantor Zé Felipe, que se separou de Virginia há poucos meses.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: