Ana Castela reage a boatos sobre suposto affair com Zé Felipe

Cantora usa redes sociais para rebater críticas com bom humor

Ana Castela (Foto Redes Sociais) Feed TV

A cantora Ana Castela se pronunciou nas redes sociais para responder aos ataques que vem recebendo nas últimas semanas. Solteira, a sertaneja foi apontada como possível novo affair do cantor Zé Felipe, que se separou de Virginia há poucos meses.

