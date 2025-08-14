Após anunciar nome inusitado para o filho, Mariana Rios faz carta aberta: “Valores”
A atriz compartilha reflexões sobre o significado do nome do bebê
Mariana Rios publicou uma carta aberta dedicada ao filho que espera, revelando também o nome que ele terá: Palo. Na mensagem, a atriz falou sobre a importância do significado por trás do nome e o valor das atitudes que dão sentido à vida. “Um nome pode carregar a força de uma história, a beleza de um significado ou a poesia de uma intenção. Mas, por si só, ele é apenas um som. O valor real não está nas letras que o formam, e sim nas atitudes que o sustentam”, escreveu Mariana.
