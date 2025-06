Após condenação por agressão, Rafael Cardoso é processado por vizinha Após condenação por agressão a idoso, ator enfrenta nova ação judicial; moradora alega danos estruturais e pede indenização de R$ 30... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h17 ) twitter

Rafael Cardoso (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

O ator Rafael Cardoso voltou ao centro de uma nova polêmica judicial. Desta vez, a disputa envolve sua vizinha, a aposentada Kátia Rebibout D’Angelo, que ingressou com um processo pedindo uma indenização de R$ 30 mil. A ação foi movida após tentativas consideradas por ela como “educada e gentil” de resolver um impasse relacionado ao uso indevido do muro que divide as propriedades.

