Atriz teen dos anos 2000 preocupa fãs ao aparecer irreconhecível em vídeo nas redes O último filme da atriz foi A Mentira (2010), ao lado de Emma Stone; Amanda se afastou de Hollywood em 2010 O conteúdo Atriz teen dos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/05/2025 - 15h17 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Bynes (Foto: Instagram) (1) Feed TV

Amanda Bynes voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo no TikTok com um novo visual, o que causou preocupação entre parte dos fãs. Com 39 anos, a ex-estrela teen dos anos 2000 tem um histórico delicado de saúde mental, o que tornou o registro ainda mais comentado.

Para saber mais sobre a nova aparência de Amanda Bynes e a reação dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Dakota Johnson e Chris Martin são vistos juntos após boatos de separação

Latino desabafa sobre dependência química e agressões envolvendo o filho: “Estou cansado”

Ana Hickmann revela casamento civil com Edu Guedes: “Sim, graças a Deus”