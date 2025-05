Bia Miranda revela verdadeiro motivo de Maysha ainda estar na UTI Influenciadora explica por que Maysha ainda está na UTI e comenta reconciliação com o pai da bebê; passado com ex e desavenças familiares... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda (Foto: Reprodução) Feed TV

Na última quinta-feira (15), Bia Miranda usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e esclarecer o motivo pelo qual sua filha recém-nascida, Maysha, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. A bebê, fruto do relacionamento com o funkeiro Samuel Sant’Anna — conhecido artisticamente como Gato Preto — nasceu prematura no dia 23 de abril.

Para saber mais sobre a situação de Maysha e os desdobramentos dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Após divulgar apostas online, Bruna Biancardi faz alerta sobre vício em jogos

Virginia Fonseca perde meio milhão de seguidores após CPI das Bets: “Daqui a pouco ela vai engravidar para engajar”

Sheron Menezzes relata acidente do filho e desabafa: “Nasce uma mãe, nasce uma culpa”