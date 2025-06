Cachê de Zé Felipe dispara após separação de Virginia Fonseca; saiba quanto está Cantor tem agenda lotada de shows e valor cobrado por apresentação está nas alturas. O conteúdo Cachê de Zé Felipe dispara após separação... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h36 ) twitter

Zé Felipe Feed TV

A agenda de shows de Zé Felipe está mais movimentada do que nunca. Desde que anunciou o término do casamento com Virginia Fonseca na semana passada, o cantor passou a ser ainda mais requisitado para apresentações e eventos.

Para saber mais sobre essa nova fase da carreira de Zé Felipe e os detalhes do aumento do seu cachê, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

