Caos: Bloco de MC Xuxú é alvo de dispersão da PM e companheiro da cantora é ferido na cabeça

Um vídeo mostrando um caos no Bloco da Benemérita viralizou nas últimas horas do início deste domingo (2). O evento ocorre anualmente em Juiz de Fora, Minas Gerais e é organizado pela cantora MC Xuxú e seu companheiro Gustavo. No registro compartilhado nas redes sociais, uma participante do evento detalha que houve repressão violenta da polícia, além de uso de spray de pimenta. Polícia Militar (PM) diz que foliões que teriam atacado militares.

Para mais detalhes sobre o ocorrido e as declarações dos envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

