Catia Fonseca saiu de emissora após acionamento de seus advogados; entenda a treta

Catia Fonseca (Foto: Instagram) Feed TV

Catia Fonseca tomou a decisão de deixar a Band após um período de mudanças nos últimos meses. A saída ocorre após o desacordo ocorrido no fim do ano de 2024 entre o canal e o marido da famosa, Rodrigo Riccó, que também era da direção do programa “Melhor da Tarde”. A informação de agora é que Catia teria saído às pressas e deixado por conta de seus advogados a missão de acionar a emissora sobre o distrato.

Para mais detalhes sobre essa situação e os próximos passos da apresentadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

