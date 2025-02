Claudia Raia rebate críticas após polêmica sobre educação sexual da filha Atriz se pronuncia sobre declaração que gerou debate nas redes sociais O conteúdo Claudia Raia rebate críticas após polêmica sobre... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/01/2025 - 12h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 12h47 ) twitter

Claudia Raia e filha (Foto Reprodução Redes Sociais)

Claudia Raia se viu no centro de uma grande polêmica após revelar que presenteou sua filha com um vibrador ao completar 12 anos. A declaração foi feita durante uma entrevista ao programa Goucha, de um canal de TV português, onde destacou a importância dos brinquedos sexuais na descoberta do próprio corpo.

Para saber mais sobre a reação de Claudia e os desdobramentos dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

