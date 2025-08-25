Logo R7.com
Conheça a modelo, ex de Zé Felipe, apontada como affair de Gabriel Medina

Surfista e modelo levantam rumores de romance enquanto curtem dias de descanso na Península de Maraú

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Gabriel Medina, de 31 anos, foi visto mais uma vez ao lado da modelo Isabella Arantes, de 28, durante viagem à Península de Maraú, na Bahia. Os dois têm aparecido juntos com frequência, e as especulações sobre um relacionamento ganharam força desde junho, movimentando as redes sociais.

Para saber mais sobre essa história e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

