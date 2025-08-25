Conheça a modelo, ex de Zé Felipe, apontada como affair de Gabriel Medina Surfista e modelo levantam rumores de romance enquanto curtem dias de descanso na Península de Maraú

Gabriel Medina, de 31 anos, foi visto mais uma vez ao lado da modelo Isabella Arantes, de 28, durante viagem à Península de Maraú, na Bahia. Os dois têm aparecido juntos com frequência, e as especulações sobre um relacionamento ganharam força desde junho, movimentando as redes sociais.

Para saber mais sobre essa história e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV: