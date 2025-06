Dakota Johnson está ‘devastada’ com fim de noivado com Chris Martin, diz fonte Atriz e vocalista do Coldplay teriam se separado após tentativas frustradas de reaproximação O conteúdo Dakota Johnson está ‘devastada...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share