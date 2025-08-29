Defesa de Marina Dolabella fala pela primeira vez após condenação de Dado por agressão Caso de violência é divulgado poucos dias após confusão envolvendo Wanessa Camargo e Luan Pereira Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h37 ) twitter

Marina e Dado Dolabella (Foto: Instagram) Feed TV

Dado Dolabella foi condenado pelo crime de agressão contra a prima e ex-namorada, Marina Dolabella, conforme noticiado pelo Feed TV nesta quinta-feira (28). Agora, a defesa de Marina fala pela primeira vez após a condenação do ator, que já acumula sucessivas polêmicas relacionadas à violência. Veja abaixo a íntegra da declaração enviada com exclusividade ao Canal do Paulo Mathias

Para mais detalhes sobre este caso e a declaração da defesa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

