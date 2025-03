Diogo Nogueira fala sobre ter relacionamento aberto com Paolla Oliveira Em estreia no programa "Diogo na Cozinha", cantor esclarece sobre seu namoro com a atriz e reflete sobre o que define um casamento... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h26 ) twitter

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira (Foto Reprodução Redes Sociais)

O cantor Diogo Nogueira, conhecido por sua carreira musical de sucesso, estreou no GNT com o programa de culinária “Diogo na Cozinha“. Durante a participação, ele aproveitou a oportunidade para dar uma entrevista ao Gshow, onde compartilhou detalhes sobre sua relação com a atriz Paolla Oliveira, com quem está envolvido desde julho de 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a relação de Diogo e Paolla!

