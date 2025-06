Eliezer revela o segredo do casamento com Viih Tube: “A gente se escolhe todos os dias” Ex-BBB fala sobre parceria, lealdade e entrega no relacionamento com Viih Tube após três anos juntos e dois filhos. O conteúdo Eliezer... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h56 ) twitter

Viih Tube, Eliezer e seus filhos (Reprodução Instagram) Feed TV

Na data em que se celebra o amor, o influencer Eliezer aproveitou o clima do Dia dos Namorados para compartilhar detalhes íntimos do relacionamento com Viih Tube. Juntos há três anos, os influenciadores são pais de Lua e Ravi, e Eliezer revelou à revista Quem o que considera essencial para manter a união firme fora das redes sociais.

Para saber mais sobre os segredos do relacionamento de Eliezer e Viih Tube, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

