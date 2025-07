Em última grande apresentação, Ozzy Osbourne arrecadou doações para cura do Parkinson Show em Birmingham superou todas as ações solidárias desde o histórico Concert for Bangladesh Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ozzy Osbourne (Foto: Redes Sociais) Feed TV

O show de despedida de Ozzy Osbourne ao lado do Black Sabbath, realizado no dia 5 de julho no Villa Park, em Birmingham, Inglaterra, arrecadou mais dinheiro do que qualquer outro evento beneficente desde o icônico Concert for Bangladesh, promovido por George Harrison e Ravi Shankar em 1971. Segundo levantamento publicado pela Billboard, o espetáculo heavy metal não só marcou o último show de Osbourne, como também atingiu um patamar histórico de arrecadação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre essa incrível arrecadação!

Leia Mais em Feed TV:

Bruce Willis enfrenta estágio avançado de demência e já não consegue mais falar nem andar

Aos 93 anos, Stênio Garcia revela curiosidade sobre harmonização íntima masculina

Milionário! Filho de Preta Gil fica com catálogo musical da cantora até 2095