Emma Stone passa ‘perrengue’ ao ser atacada por abelha no tapete vermelho em Cannes Vestindo de branco, a atriz posava para os fotógrafos no tapete vermelho ao lado de colegas quando foi surpreendida pelo inseto O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/05/2025 - 18h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 18h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emma Stone (Foto: Instagram) Feed TV

A estreia mundial de “Eddington”, novo projeto do cineasta Ari Aster, marcou a programação desta sexta-feira (16) na 78ª edição do Festival de Cannes. O longa tem como protagonista a vencedora do Oscar Emma Stone, que enfrentou uma situação inusitada durante sua chegada ao evento. A famosa enfrentou uma abelha no perrengue chique. A cena foi compartilhada no Instagram, veja abaixo!

Para mais detalhes sobre esse momento inusitado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Nicolas Cage surge irreconhecível em filmagens de novo filme

Ferrugem impressiona ao mostrar antes e depois de emagrecer 35 kg

Blake Lively e Taylor Swift rompem amizade de 10 anos, diz jornal