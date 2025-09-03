Esposa de Amado Batista revela gesto carinhoso do cantor: ‘Saibam escolher’ Calita Franciele compartilhou nas redes sociais um momento romântico durante um passeio noturno com Amado Batista Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/09/2025 - 10h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h37 ) twitter

Calita Franciele e Amado Batista (Foto: Instagram) Feed TV

A miss e influenciadora Calita Franciele, esposa do cantor Amado Batista, revelou um gesto romântico do artista em uma noite fria. Durante um passeio, Amado Batista ofereceu a própria blusa para proteger a companheira do frio, atitude que foi destacada por Calita como uma demonstração de cuidado e atenção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre essa linda história de amor!

