Esposa de Amado Batista revela gesto carinhoso do cantor: ‘Saibam escolher’

Calita Franciele compartilhou nas redes sociais um momento romântico durante um passeio noturno com Amado Batista

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Calita Franciele e Amado Batista (Foto: Instagram) Feed TV

A miss e influenciadora Calita Franciele, esposa do cantor Amado Batista, revelou um gesto romântico do artista em uma noite fria. Durante um passeio, Amado Batista ofereceu a própria blusa para proteger a companheira do frio, atitude que foi destacada por Calita como uma demonstração de cuidado e atenção.

