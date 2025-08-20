Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita repercute boato sobre ligação de Virginia a Neymar Publicação misteriosa da atriz gera especulações e tensão entre envolvidos Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h19 ) twitter

Gusttavo Lima e Andressa Suita (Foto Redes Sociais) Feed TV

Andressa Suita, esposa do cantor Gusttavo Lima, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao republicar uma publicação que comentava os rumores sobre uma ligação de Virginia a Neymar na madrugada. A repercussão foi imediata, já que a atriz compartilhou a informação e, pouco depois, a postagem foi removida, ficando visível apenas temporariamente para quem acessou a conta.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

