Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita repercute boato sobre ligação de Virginia a Neymar
Publicação misteriosa da atriz gera especulações e tensão entre envolvidos
Andressa Suita, esposa do cantor Gusttavo Lima, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao republicar uma publicação que comentava os rumores sobre uma ligação de Virginia a Neymar na madrugada. A repercussão foi imediata, já que a atriz compartilhou a informação e, pouco depois, a postagem foi removida, ficando visível apenas temporariamente para quem acessou a conta.
