Esposa de Kristen Stewart compartilha fotos do casamento e se declara: “Aceito” Cerimônia íntima entre Kristen Stewart e Dylan Meyer aconteceu em restaurante mexicano de Los Angeles no domingo de Páscoa O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/04/2025 - 19h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 19h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dylan Meyer, esposa da atriz Kristen Stewart, emocionou os fãs nesta quinta-feira (24) ao publicar duas fotos inéditas do casamento das duas. A cerimônia, que foi pequena e reservada, aconteceu no último domingo de Páscoa (20), no restaurante mexicano Casita Del Campo, em Los Angeles, nos Estados Unidos. As imagens mostram momentos de carinho e cumplicidade entre o casal, que está junto desde 2019.

Para mais detalhes sobre este emocionante momento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Conheça o homem por trás do meme de Lady Gaga no Rio ‘Ela não vem mais’

Luto! Conhecida por papéis na TV, morre atriz Lúcia Alves aos 76 anos

Gisele Bündchen é vista com Ivanka Trump em dia de praia na Costa Rica