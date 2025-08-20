Esposa de Zezé, Graciele Lacerda rebate críticas sobre roupa da filha no batizado: “Tem um significado”
Mamãe coruja detalha tradição, simbolismo e cuidados com a roupa especial de Clara
Graciele Lacerda e o cantor Zezé Di Camargo celebraram o batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, em uma cerimônia intimista e repleta de significado. No dia seguinte, 19, Graciele utilizou suas redes sociais para esclarecer comentários sobre o mandrião que a bebê usou durante a celebração, respondendo às comparações com um vestido.
Para saber mais sobre a tradição e o significado do mandrião
