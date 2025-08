Ex-marido de Preta Gil, faz 1ª publicação após morte da cantora e gera polêmica Ex-marido da cantora recebeu ataques por publicação enigmática e respondeu seguidores antes de fechar comentários Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Godoy e Preta Gil (Foto: Instagram) Feed TV

Mais de duas semanas após a morte de Preta Gil, Rodrigo Godoy reapareceu nas redes sociais neste domingo (3) e gerou polêmica ao publicar uma foto com a legenda: “Firme e seguro”. O post foi feito no feed do Instagram e atraiu críticas de seguidores, que fizeram comentários reprovando a atitude do personal trainer. Rodrigo Godoy chegou a responder algumas mensagens antes de restringir a seção de comentários.

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Duda Guerra, ex de Benício Huck, revela por que decidiu não retirar tumor no joelho

Cinzas de Preta Gil serão distribuídas entre os amigos e familiares da cantora

Roberto Justus canta em festa de ex-sogra e surpreende convidados; veja vídeo