Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Faustão está internado há mais de 40 dias, diz jornalista

Estado de saúde do apresentador seria delicado

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Faustão (Foto: Instagram) Feed TV

Durante uma transmissão ao vivo no canal de Paulo Mathias, nesta quinta-feira (7), o jornalista Rick Souza revelou que Faustão está internado há cerca de 45 dias, embora a informação só tenha vindo a público agora. A revelação foi feita na última quarta-feira (6) começou a repercutir em veículos de imprensa.

Para mais detalhes sobre a situação de saúde do apresentador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.