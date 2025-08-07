Faustão está internado há mais de 40 dias, diz jornalista Estado de saúde do apresentador seria delicado Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faustão (Foto: Instagram) Feed TV

Durante uma transmissão ao vivo no canal de Paulo Mathias, nesta quinta-feira (7), o jornalista Rick Souza revelou que Faustão está internado há cerca de 45 dias, embora a informação só tenha vindo a público agora. A revelação foi feita na última quarta-feira (6) começou a repercutir em veículos de imprensa.

Para mais detalhes sobre a situação de saúde do apresentador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Thiago Nigro revela motivo da comunhão total de bens com Maíra Cardi: ‘Não pensava’

Defesa de Oruam pede habeas corpus e denuncia perseguição policial

Marcos Oliveira fala sobre nova fase no Retiro dos Artistas e recusa viver preso ao passado