Faustão está internado há mais de 40 dias, diz jornalista
Estado de saúde do apresentador seria delicado
Durante uma transmissão ao vivo no canal de Paulo Mathias, nesta quinta-feira (7), o jornalista Rick Souza revelou que Faustão está internado há cerca de 45 dias, embora a informação só tenha vindo a público agora. A revelação foi feita na última quarta-feira (6) começou a repercutir em veículos de imprensa.
Para mais detalhes sobre a situação de saúde do apresentador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
