Filha de Flávia Alessandra expõe pressão estética e comparações: ‘Me cobraram por não ter o corpo da minha mãe’ Giulia Costa explicou que não atender os padrões que projetaram sobre ela foi motivo de críticas e afetou diretamente sua autoestima... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/05/2025 - 19h48 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h48 ) twitter

Giulia Costa e Flávia Alessandra (Foto: Reprodução) Feed TV

Durante evento em Salvador (BA), Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, falou abertamente sobre os desafios que enfrentou ao crescer sob os holofotes e lidar com comparações constantes com a trajetória da mãe. Segundo ela, desde muito jovem foi alvo de expectativas estéticas e profissionais impostas por outras pessoas. Romper com esse molde foi um processo transformador, mas também doloroso. “Criaram uma expectativa sobre quem eu deveria ser, e quando eu não me tornei essa musa de corpo como a minha mãe, isso virou um ataque”, desabafou.

