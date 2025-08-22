Logo R7.com
Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela ter desenvolvido bulimia após namoro tóxico

Apresentadora e cineasta reflete sobre ansiedade, bulimia e autoestima

Giulia Costa (Foto Instagram) Feed TV

Recentemente, Giulia Costa, de 25 anos, falou sobre os transtornos alimentares que enfrentou no início da juventude. Filha dos atores Flávia Alessandra e Marcos Paulo, a apresentadora e cineasta contou que os problemas se intensificaram durante um relacionamento abusivo e que, inicialmente, sua mãe percebeu algo estranho, mas acreditou se tratar de outra questão.

